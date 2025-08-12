El expresidente Álvaro Uribe Vélez arremetió a través de su cuenta de X contra el también exmandatario Juan Manuel Santos por asistir a la velación en cámara ardiente del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el lunes 11 de agosto tras más de dos meses del atentado a bala del que fue víctima en el barrio Modelia de Bogotá.

Tras el deceso, el cuerpo de Miguel Uribe Turbay fue trasladado de la Fundación Santa Fe de Bogotá a la sede de Medicina Legal para la correspondiente autopsia, y en la noche fue llevado en féretro al Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde es velado hasta el próximo miércoles.

Entre los asistentes al Capitolio para rendir tributo a la memoria del político estaban los expresidentes César Gaviria (1990-1994) y Juan Manuel Santos (2010-2018), acompañado de su esposa María Clemencia Rodríguez y de Estaban, uno de sus hijos.

Álvaro Uribe Vélez, quien no pudo asistir porque cumple detención domiciliaria tras ser condenado en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, expresó su molestia por la presencia de Juan Manuel Santos en el Capitolio.

“En esta hora de dolor aumenta mi tormento ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos que devolvió el poder a los criminales”, escribió en X en la noche del lunes.

En esta hora de dolor aumenta mi tormento ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos que devolvió el poder a los criminales https://t.co/hfJUhxPZfY — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 12, 2025

Juan Manuel Santos le respondió por la misma vía en la mañana de este martes: “Expresidente Uribe, lo invito a dejar atrás el odio. Hoy, más que nunca, el país necesita grandeza y ejemplo de ambos”.

Solo diez minutos bastaron para que Álvaro Uribe le contestara a Santos con un duro mensaje en el que le atribuyó parte de la responsabilidad del crimen de Miguel Uribe Turbay.

“No sea hipócrita que usted le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel que usted tiene bastante culpa. Y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo usted se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht”, aseveró el líder del Centro Democrático.