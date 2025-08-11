Compartir:
El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe murió este lunes 11 de agosto tras luchar por su vida durante más de 60 días. El político fue víctima de un ataque a bala durante un evento realizado el barrio Modelia, en Bogotá.

Tras el crimen, Uribe Turbay permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, donde fue sometido a diferentes procedimientos médicos; sin embargo, no logró ganar la batalla.

Gremios económicos expresan sus condolencias por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

Ante ello, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez y el registrador Nacional, Hernán Penagos, enviaron un mensaje de condolencias a la  familia del congresista.

Asimismo, expresaron su deseo de que pronto sean esclarecidos los móviles del ataque contra Uribe Turbay.

“Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, su hijo y familiares, a su partido y a su militancia, por su deceso, originado en hechos repudiables que esperamos sean esclarecidos en el menor tiempo posible por el bien de Colombia y de su proceso democrático.”, expresaron en un comunicado.

Además, hicieron un llamado a dejar la polarización y a que se encuentre el diálogo en pro a la reconciliación y la paz.

“Hoy más que nunca se hace necesario dejar de lado la pugnacidad y la polarización, y propender para que encontremos como país espacios de diálogo, de consensos, y que nos acerquen a la paz y a la reconciliación, que nos alejen de la violencia que hoy nos enluta y entristece como Nación.”, agrega el comunicado.

Finalmente, reiteraron su compromiso con la institucionalidad y pidieron a los líderes de todos los partidos “avanzar en un proceso electoral en paz”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la institucionalidad, con nuestra democracia e instamos  a los líderes de todos los partidos y a los colombianos en general a avanzar en un proceso electoral en paz.”, puntualizan.