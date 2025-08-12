Con pañuelos blancos y en medio de un silencio sepulcral y sollozos ingresó el féretro con los restos del senador Miguel Uribe Turbay fallecido este lunes 11 de agosto tras una intensa batalla en una UCI que se extendió por poco más de dos meses.

El cuerpo del también precandidato presidencial por el Centro Democrático ya se encuentra en el Capitolio donde permanecerá en cámara ardiente hasta el próximo miércoles. Allí, decenas de figuras políticas y familiares se reunieron para rendirle tributo al parlamentario.

El salón, tribuna en la que por años fue testigo de sus debates, esta vez se encontraba llena de coronas mortuorias y un retrato de Uribe Turbay terminaba la sobria y fúnebre decoración, misma foto que por algunos segundos captó la atención de su esposa, María Claudia Tarazona, que al entrar lloró justo en frente.

En el lugar también hicieron presencia otros familiares del precandidato presidencial del partido de derecha Centro Democrático, entre ellos Miguel Uribe Londoño, padre del líder asesinado que protagonizó, junto con Tarazona, una de las escenas más lúgubres de la noche: se abrazaban dos viudos de la violencia.

“Se fue un hombre maravilloso que soñaba con la paz y la unión de Colombia, con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo. Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás”, declaró Tarazona a los medios cuando hizo su arribo al edificio del Congreso.

Al recinto legislativo llegaron congresistas de distintas fuerzas políticas y personalidades como los expresidentes César Gaviria (1990-1994) y Juan Manuel Santos (2010-2018); el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el jefe de la misión diplomática de EE. UU. en Colombia, John T. McNamara.

Según informaron las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, en un comunicado, el féretro de Uribe Turbay permanecerá en cámara ardiente en el Salón Elíptico hasta el mediodía del miércoles, cuando será trasladado a la Catedral Primada de Colombia para las exequias.

En ese mismo Salón Elíptico se rindieron homenajes a su abuelo, el expresidente Julio César Turbay (1978-1982), fallecido el 13 de septiembre de 2005 a los 89 años, y muy recientemente a su abuela, Nydia Quintero, quien murió el 30 de junio de este año a los 93.

Asimismo, las personas que quieran asistir a darle el último adiós a Miguel Uribe el día de mañana 12 de agosto a las 8:00 de la mañana, estará habilitada la entrada libre por la Plaza de Bolívar y tener en cuenta los siguientes requisitos: