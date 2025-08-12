Los líderes políticos Rodrigo Lara Restrepo, hijo del inmolado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, y Juan Manuel Galán, hijo del candidato presidencial liberal asesinado Luis Carlos Galán, lamentaron este lunes a su llegada al Congreso de la República la muerte del senador y también candidato Miguel Uribe Turbay, quien a su vez había perdido a su madre la periodista Diana Turbay, muerta en medio de una operación de rescate de su secuestro en 1991.

Ver más: “Miguel luchaba por un país que no repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”: María Claudia Tarazona

“Mucha tristeza, mucho sentimiento. Me sacude, me choca, me conmueve inmensamente ese muchacho de cuatro años quedar huérfano como él quedó a esa misma edad. Por el momento solo mucho sentimiento”, dijo a EL HERALDO el exsenador Lara Restrepo a su arribo a la velación en cámara ardiente de Miguel Uribe en el Salón Elíptico del Capitolio.

A su vez, Galán Pachón expresó a periodistas: “A todos nos duele profundamente el asesinato de Miguel, la pérdida de una vida, de un padre, de un huérfano, quien perdió a su madre a la misma edad que tiene hoy su hijo”.

Lea también: Banderas a media asta en el Congreso de la República y la Casa de Nariño por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

Agregó el excongresista que “el mejor homenaje que le podemos rendir hoy a la memoria de Miguel es la no repetición: si hay una familia en Colombia que puede testimoniar la repetición de la historia de violencia en el país es la familia de Miguel Uribe Turbay”.