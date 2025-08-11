A media asta, en señal de luto y duelo, ondean este lunes las banderas en el Congreso de la República y en la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la República, por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima hace dos meses de un atentado a bala en el occidente de la capital del país.

En el Capitolio la tricolor a medio camino de su cima de izada recibe a las varias decenas de invitados que asisten de negro a la instalación de la velación en cámara ardiente del cuerpo del líder político del Centro Democrático, para la que se permitirá la entrada a familiares, autoridades y congresistas.

Y en el Palacio la bandera de Colombia se divisa desde precisamente el patio de banderas que suele recibir las delegaciones diplomáticas que llegan a la Presidencia.

Al respecto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó en sus redes sociales: “Bandera a media asta en la Casa de Nariño en homenaje a Miguel Uribe Turbay”.