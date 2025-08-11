Las mesas directivas de las comisiones económicas del Congreso, que son las terceras y cuartas de Senado y Cámara, informaron en un comunicado que quedan suspendidas las sesiones en primer debate del Presupuesto 2026 previstas para este martes y miércoles desde las 9 de la mañana.

Esto luego de que el Congreso de la República acogiera desde este lunes la velación en cámara ardiente del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido hoy lunes a la 1:56 de la mañana en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras el atentado perpetrado en su contra el pasado 7 de junio al occidente de la capital. Uribe Turbay también pertenecía a la Comisión Tercera del Senado.

Hace un par de semanas, el Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2026 por un monto total de $557 billones, con $26,3 billones contingentes y que dependen de la aprobación de la ley de financiamiento que serás presentada a mediados de este mes de agosto.

La discusión del proyecto de la renta pública se dará en primer debate en las comisiones económicas conjuntas y, si es aprobado, pasará a las plenarias tanto de Senado como de Cámara.