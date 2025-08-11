Las mesas directivas de las comisiones económicas del Congreso, que son las terceras y cuartas de Senado y Cámara, informaron en un comunicado que quedan suspendidas las sesiones en primer debate del Presupuesto 2026 previstas para este martes y miércoles desde las 9 de la mañana.
Esto luego de que el Congreso de la República acogiera desde este lunes la velación en cámara ardiente del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido hoy lunes a la 1:56 de la mañana en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras el atentado perpetrado en su contra el pasado 7 de junio al occidente de la capital. Uribe Turbay también pertenecía a la Comisión Tercera del Senado.
Hace un par de semanas, el Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2026 por un monto total de $557 billones, con $26,3 billones contingentes y que dependen de la aprobación de la ley de financiamiento que serás presentada a mediados de este mes de agosto.
Banderas a media asta en el Congreso de la República y la Casa de Nariño por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay
La discusión del proyecto de la renta pública se dará en primer debate en las comisiones económicas conjuntas y, si es aprobado, pasará a las plenarias tanto de Senado como de Cámara.