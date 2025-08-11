A propósito de la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay tras una larga lucha en la Fundación Santa Fe de Bogotá luego de haber sido víctima de un atentado el pasado 7 de junio del que no pudo recuperarse, Señal Memoria recordó un clip de cuando era niño.

Lea también: Murió el senador Miguel Uribe Turbay tras más de dos meses de haber sufrido un atentado en Bogotá

En el breve video, tomado de un informe del Noticiero Criptón de 1990, se ve al hoy fallecido senador con 4 años pidiendo a los captores de su madre, Diana Turbay, que la liberasen.

“Te estoy esperando para jugar contigo”, se le escucha decir al Uribe Turbay de niño en medio del secuestro de su progenitora que se extendió por seis meses hasta el día de su muerte a manos de la estructura criminal que lideraba el también fallecido narcotraficante Pablo Escobar.

“Mamita linda te quiero, ven pronto. Te mando muchos besos”, agrega Miguel en el video de no más de un minuto, al tiempo que en el fondo se le escucha la voz de su abuela la exprimera dama Nydia Quintero fallecida hace pocas semanas.

🎞️ En este informe del Noticiero Criptón (1990) vemos a Miguel Uribe, con 4 años, enviando un saludo de Año Nuevo a su mamá Diana Turbay, secuestrada mese atrás por Pablo Escobar. En este video, parte de los esfuerzos hechos para su liberación, aparece también Nydia Quintero. pic.twitter.com/8eHbRmlbYR — Señal Memoria (@SenalMemoria) August 11, 2025

Lea también: Autoridades se comprometen a esclarecer y castigar el crimen de Miguel Uribe Turbay

Diana Turbay fue una periodista que trabajó para el Noticiero Criptón y fue raptada tras ser citada para hablar con un miembro de la guerrilla del M-19.

“Tuve a mi mamá como inspiración y a mi abuela como ejemplo. La veía, año tras año, trabajar con Solidaridad por Colombia, la acompañaba a los Premios Cafam, leía con ella las hojas de vida de las mujeres postuladas, la acompañaba a las entregas de becas, entre muchas más cosas”, dijo Miguel Uribe Turbay sobre su madre y su abuela en una entrevista de 2021.

De igual manera, el senador dijo en 2021 que gracias a su abuela decidió entregarse a la vocación social, ya que ella lo motivó a ‘transformarse’.

Lea también: “Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”: María Claudia Tarazona tras fallecimiento de Miguel Uribe

“Todo eso me generó una sensibilidad diferente y es ahí donde decidí entregar mi vida a la vocación social. A los 16 años creé una fundación para enseñar ajedrez y ya cuando tengo un par de años más, entiendo que la mejor forma de transformar a gran escala y estructuralmente es la política”

Cabe recordar que Diana Turbay, madre de Miguel Uribe, fue asesinada cuando su hijo tenía tan solo 4 años, y desde entonces, doña Nydia Quintero se convirtió en su protectora, cumpliendo un rol muy importante en la crianza y vida de Miguel Uribe.