María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, atendió a los medios de comunicación en la noche de este lunes a su llegada al Congreso de la República, donde será velado en cámara ardiente el legislador.

Durante su intervención, la mujer expresó su agradecimiento con el cuerpo médico de la Fundación Clínica Santa Fe.

“Hicieron todo lo posible y todo lo humanamente y médicamente posible por salvarle la vida a Miguel. Sus médicos, cada uno de ellos, su equipo de enfermeros y enfermeras, lucharon a la altura de Miguel. Esa batalla que Miguel hubiera querido que dieran y que lo hicieron con altura. Gracias por no desfallecer y estar con Miguel hasta el último minuto”, expresó.

Renglón seguido, Tarazona agregó: “Le quiero dar infinitas gracias a Dios por haberme permitido estos dos meses al lado de Miguel Por haber aprendido a amar a Dios y a recibirlo en mi corazón Sin esos dos meses de preparación hubiera sido imposible enfrentar este momento Dios está conmigo, me da fortaleza y durante estos dos meses me enseñó el camino del amor.

Además, enumeró las cualidades de su esposa.

“Se nos fue un hombre maravilloso. Para nosotros, el que canta, el que juega ajedrez, el que toca piano, el que compone canciones, el que le dedica, le dedicó la vida con amor y entrega a Alejandro, a mis hijas y a mí. Para el país se fue un hombre maravilloso que soñaba con la paz y la unión de Colombia, que soñaba con un país donde no se repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”, reconoció.

“Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer”, agregó.

Posteriormente, expresó su rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel Uribe.

“Para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones, eso era lo que habitaba en el corazón de Miguel solo amor. Y hoy que estamos dándoles su despedida, quiero decirles también que ojalá se haga justicia, porque la justicia fortalece la democracia. Que los seres humanos respondan por sus actos hacia un país justo y debe haber justicia, no solo por Miguel, sino por una Colombia entera que merece vivir en paz”, concluyó.