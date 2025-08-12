La senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, lamentó profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay este lunes. Desde la cámara ardiente del Capitolio, la congresista aseguró que “es una tragedia que nos debe obligar a reflexionar y a actuar. Una tragedia que padecen personas anónimas cada día en nuestro país y líderes como el senador y precandidato presidencial".

Asimismo, la congresista se refirió a la muerte de Diana Turbay, madre de Miguel Uribe, en el año 1991 cuando el senador era tan solo un niño y enfatizó que “hoy se repite esa tragedia, ese ciclo de violencia tenemos que cortarlo y eso solo se puede hacer con justicia3″.

En medio de su intervención en el Canal Congreso, Lozano lanzó una pulla contra el jefe del Despacho Presidencial, Alfredo Saade, tras su polémico pronunciamiento sobre Miguel Uribe este lunes.

Cabe recordar que Saade, mano derecha del presidente Gustavo Petro, generó todo un revuelo en redes sociales por sus declaraciones, ante los medios de comunicación, sobre la muerte del senador, ya que comparó el riesgo que conlleva realizar actividad política con el peligro de montar bicicleta y caerse, lo que para algunos significó algo fuera de tono e innecesario.

“La actividad política siempre tiene un riesgo. Yo no creo que esto haya aumentado el miedo a los candidatos, como dicen algunos. Toda actividad tiene un riesgo, manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse, tropezarse o que lo atropelle un vehículo. Y más nuestra actividad pública en un país tan convulsionado, no de ahora, porque este país ha estado convulsionado en los últimos 200 años de muerte, guerra, asesinatos y de sacar al adversario como sea del camino”, declaró Saade.

Ante esto, Angélica Lozano indicó: “Esta temporada ha demostrado solidaridad humana y amor desde todos los rincones pero también vileza cuando vemos a un jefe de gabinete, el número dos del presidente, decir: es tan peligroso como montar en bicicleta. Esa crueldad es la que acentúa esa espiral de violencia, entonces no debe, no puede repetirse en nuestro país”.

De igual manera, la congresista de Alianza Verde extendió sus condolencias a los familiares del senador: “para su familia, sus amigos, sus simpatizantes, sus aliados, desde la diferencia nuestra voz de consuelo, pero no existen palabras... así que justicia y seguridad para todos”.

Respecto a la violencia política y los siete magnicidios que han ocurrido en el país, la senadora aseguró que lo primero que hay que hacer para que se termine es reconocerla, identificarla, “esa verdad triste y dolorosa que no se mira a los ojos o se puede transformar sino la reconocemos”.

Asimismo enfatizó: “La justicia y la seguridad son dos caras de una moneda y sobre esa cara se fundamentan los derechos de cualquier ciudadano a lo largo y ancho del país, el derecho a ser libre, a construir su negocio, a pasear y a honrar y vivir de acuerdo a sus creencias”.

“Tenemos un reto enorme como sociedad y como Estado, desde todas las tendencias políticas un clamor para la construcción efectiva de una política tanto de seguridad como de justicia, ambas con la fuerza del Estado y amparado siempre en nuestra Constitución, que hay que hacer regir y aplicar, no tumbarla, no derogarla, no Constituyentes. Creo que es momento de acciones, de justicia eficaz, real, y de seguridad real en cada municipio de nuestro país”, añadió la congresista Lozano.