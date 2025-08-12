Al finalizar la tarde de este lunes 11 de agosto falleció en la ciudad de Barranquilla el diputado del departamento de Sucre por el Partido Liberal, Jesús Antonio Paternina Samur.

El político, que fue alcalde de la ciudad de Sincelejo en el período 2008-2011, viajó a la capital del Atlántico el fin de semana a realizarse unos procedimientos médicos por un dolor en la columna, pero en desarrollo de estos tuvo complicaciones cardíacas que le costaron la vida este lunes pasadas las 5:30 de la tarde.

Jesu o Mono Papayo, como lo llamaban en Sincelejo, fue durante muchos años el director del Instituto Municipal de Deportes (Imder).

Era muy reconocido en todos los sectores de la sociedad. Un hombre carismático, de asistir a misas en familia, con su inseparable esposa María Margarita Gulfo Caballero, con quien justamente el jueves de la semana anterior celebró, en la Iglesia Católica, los 50 años de compartir a su lado (38 de esposos y 12 de novios).

Era padre del exdiputado Pedro ‘Peyi’ Paternina y de Paola.

A través de las redes sociales los ciudadanos han expresado sus condolencias a la familia y el pesar por la pronta partida.

Una de las voces de dolor vino de la gobernadora de Sucre, amiga y aliada política de él, Lucy García Montes, quien dijo: “Acaba de partir un gran amigo y un líder ejemplar de nuestro departamento: el diputado Jesús Paternina Samur… Su amor por esta tierra y su vida entera estuvieron dedicados a servir… Estoy profundamente consternada. Envío todo mi amor y solidaridad a sus hijos, Peyi y Paola; a su esposa María Margarita; y a todos sus familiares y amigos”.

Por su parte la administración municipal de Sincelejo en cabeza del alcalde Yahir Acuña Cardales, amigo de Jesús Paternina, también lamentó su fallecimiento.

“La Administración Municipal, en cabeza del alcalde Yahir Acuña, lamenta profundamente el fallecimiento del diputado departamental y exalcalde de Sincelejo, Jesús Paternina Samur. Enviamos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a su familia, amigos y seres queridos, elevando nuestras oraciones para que encuentren fortaleza y consuelo en este difícil momento”.

En Sincelejo se espera la llegada del féretro para las exequias.

Paz en su tumba.