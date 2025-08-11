La Asociación de Calzadistas de Sucre, Asocalsuc, que preside Yimi Ordóñez Taguado y Miguel Rivas Rivas, confirmó que 50 empresarios del calzado del departamento expondrán sus productos en Expocuero Caribe 2025 que se desarrollará desde este miércoles 13 de agosto hasta el viernes 15 en el municipio de Coveñas.

Los dirigentes del gremio del calzado que tiene más de 100 unidades productivas en la ciudad de Sincelejo, donde generan más de mil empleos, informaron que pese a los esfuerzos propios no fue posible traer para esta quinta versión a compradores internacionales, como era su anhelo, pero sí estarán más de 200 nacionales que ya confirmaron su participación.

Los 50 expositores de calzado de Sucre que estarán en Expocuero Caribe 2025 no solo integran la Asociación de Calzadistas de Sucre (Asocalsuc) sino también la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, Marroquinería y Afines (Acicmaf), y entre ellos están Ord Company con su marca Vívela; Calzado Míster R con su marca Valentina Rivas, Calzado Gena, Calzado Luis Alfredo, Calzado Ledy; Adry Estilo, Calzado Beraca, Calzado Gracia; Representaciones Alan Gior, Sneakerd 3D y Calzado María Patricia.

Además de Calzado Eva Sandrith; Rivera Sport; Carolina Shoes; Helena; Ortyud; Calzado Thaliana; Calzado Estarnek e Innovaciones Ghyko, entre otros.

La gran feria del calzado, las artesanías, la moda y la marroquinería Expocuero Caribe 2025 tendrá el miércoles 13 de agosto su pasarela a partir de las 5:00 de la tarde en el mar frente al Hotel El Poblado, en Coveñas, donde ubican los stand.

La feria, que es una iniciativa de Asocalsuc, cuenta con el apoyo de la Gobernación de Sucre a través del Fondo Mixto de Cultura, además de la Cámara de Comercio de Sincelejo y la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre).