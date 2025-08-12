El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, viajará este martes 12 de agosto a Bogotá para asistir al funeral del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, fallecido el lunes tras más de dos meses de haber sido víctima de un atentado a bala en el occidente de la capital del país.

Lea: “Me duele en el alma su muerte, que se haya ido tan joven”: Mininterior reacciona a magnicidio de Miguel Uribe

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodríguez Visita del senador Miguel Uribe Turbay al periódico el 16 de mayo 2024

Christopher Landau reveló su viaje a Colombia en medio de una entrevista concedida a Donald Trump Jr., quien le preguntó por el caso de Miguel Uribe Turbay.

“Es muy inquietante que candidatos conservadores de derecha en muchos países, incluyendo nuestro propio país, hayan sido objeto de intentos de asesinato, entonces esto es terrible, el senador estaba hablando contra el presidente de Colombia, el cual fue un miembro de la guerrilla comunista y él fue atacado hace un par de meses y luego murió”, dijo Landau en la entrevista.

Lea: Donald Trump aseguró que Bogotá ‘es uno de los peores lugares de la tierra’

Sostuvo que con su presencia en las honras fúnebres del senador del Centro Democrático, Estados Unidos mostrará su “profunda preocupación” por la situación de seguridad en Colombia.

“Estamos muy interesados en cosas que pasan en países como Colombia, Venezuela, México y esto nos impacta directamente, obviamente por temas migratorios, pero por muchos otros temas más también”, agregó.

Lea: “Miguel luchaba por un país que no repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”: María Claudia Tarazona

En la mañana del lunes, Christopher Landau había lamentado la noticia del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay a través de su cuenta en X.

“Como muchos otros en los Estados Unidos que se preocupan profundamente por Colombia, envío mis condolencias a su familia y al pueblo colombiano, y exhorto a las autoridades colombianas a una resolución rápida y transparente de este asesinato político. Que Dios descanse el alma de este valiente hombre”, escribió.