Armando Benedetti, ministro del Interior, lamentó en la mañana de este lunes el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que se debatía entre la vida y la muerte desde hace dos meses en la Fundación Clínica Santa Fe, en Bogotá, tras sufrir un atentado en un mitín político.

Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que aspiraba a obtener la nominación del Centro Democrático.

“Al conocer la noticia, me llegan a la mente decenas de recuerdo con Miguel Uribe. Me duele en el alma su muerte, que se haya ido tan joven. Fue mi amigo, en el 2010 manejó las juventudes de mi campaña al Senado. Desde ahí siempre hubo un cariño especial, una comunicación y un intercambio de percepciones de la política y de humor. Acompaño a su familia en su dolor y en sus oraciones. Oro por él”, publicó el ministro en su cuenta de X.

Nacido en Bogotá el 28 de enero de 1986, era hijo del exconcejal conservador Miguel Uribe Londoño y de la periodista Diana Turbay, cuyo final trágico fue recordado muchas veces a raíz del atentado contra el político.

Miguel Uribe Turbay era nieto del expresidente liberal Julio César Turbay (1978–1982), y ya había sufrido en carne propia la violencia pues quedó huérfano tres días antes de cumplir los cinco años de edad cuando su madre fue asesinada, el 25 de enero de 1991, por narcotraficantes del cartel de Medellín que la habían secuestrado en agosto de 1990 y reaccionaron a un intento de rescate.

Su carrera comenzó en el Concejo de Bogotá, al que llegó con 26 años por el Partido Liberal. Durante la administración de Enrique Peñalosa como alcalde (2016-2019), fue nombrado secretario de Gobierno, convirtiéndose en el funcionario más joven en ocupar ese cargo.