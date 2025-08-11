El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que desplegará a la Guardia Nacional en Washington para combatir la delincuencia que tiene azotada a la capital de ese país.

Leer más: Un desfile de planetas iluminará el amanecer

El mandatario estadounidense mostró su preocupación por las altas cifras de asesinatos en Washington y las comparó con las de ciudades como Bogotá y Ciudad de México, refiriéndose a estas últimas como ‘los peores lugares de la tierra’.

Sin embargo, admitió que actualmente la tasa de asesinato en la capital de Estados Unidos es más alta que la de la capital colombiana y la mexicana, triplicándose desde el año 2023.

“La tasa de asesinato en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, y Ciudad de México. Algunos lugares que escuchas como los peores lugares de la tierra son mucho más altos”, dijo Trump.

Asimismo, enfatizó que: “En 2023, los asesinatos alcanzaron probablemente la tasa más alta de la historia. Dicen que hace 25 años, pero no saben qué significa eso, porque simplemente se remonta al pasado. 25 años no pueden ser peores. Nuestra capital ha sido tomada por bandas violentas y criminales sedientos de sangre, turbas errantes de jóvenes desenfrenados, drogadictos y personas sin hogar”.

Ver también: Asesinan a guardia de seguridad delante de su novia en un restaurante de Soledad

De acuerdo al gráfico mostrado por el presidente estadounidense, actualmente en Washington se registran 27 homicidios por cada 100.00 habitantes, “casi el doble de lo que sucede en Bogotá”, añadió.

Frente a esta alarmante situación, Trump declaró emergencia de seguridad pública y señaló que Pam Bondi, jefe del Departamento de Justicia, será la encargada de asumir el mando de la policía en Washington con el objetivo de que la delincuencia y los homicidios bajen.

Le sugerimos: Turista holandesa denuncia que fue abusada durante un masaje terapéutico en Minca, Santa Marta