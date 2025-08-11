Una turista holandesa de 31 años denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de un hombre que ofrecía masajes en un hostal del corregimiento de Minca, zona rural de la ciuda de Santa Marta.

La mujer narró ante las autoridades que en el establecimiento donde ella se estaba hospedando en Minca, un destino turístico ideal para quienes desean conectar con la naturaleza, decidió contratar un servicio de masajes con un hombre que era conocido y recomendado por el personal del hostal.

Pero lo que iba a ser una experiencia relajante en medio de unas vacaciones soñadas terminó en un episodio traumático que le costará mucho tiempo superar.

Contó que durante el masaje, el supuesto terapeuta le hizo tocamientos en zonas íntimas sin su consentimiento. Al sentirse agredida sexualmente, la mujer se levantó de la camilla presa del pánico y salió de la habitación.

De inmediato puso en conocimiento del hecho a la administración del hostal, pero asegura que no recibió respuesta adecuada, por lo que decidió dirigirse directamente a la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Ante las autoridades, la turista holandesa interpuso una denuncia por abuso sexual y dio información del presunto agresor, como el nombre y descripción de su apariencia física, para que lo capturen a la mayor brevedad.

“Lamentablemente, la víctima en su narración indica que el masajista aprovechó el momento con ella en una habitación y le hizo tocamientos”, dijo el coronel Jaime Ríos, comandante de la Policía de Santa Marta.

El oficial informó que el caso está siendo investigado tanto por la Policía como por la Fiscalía, con el fin de esclarecer los hechos mediante la recolección de material probatorio y dar con el presunto responsable.

La víctima fue llevada a la clínica Perfect Body para que le realizaran los exámenes médicos correspondientes en los casos de abuso sexual. Asimismo, las autoridades aseguraron que la mujer está recibiendo acompañamiento psicológico.