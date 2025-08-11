El mundo del periodismo y el de la cultura se han quedado sin uno de sus grandes personajes, Édgar García Ochoa ‘Flash’. Este hombre nacido en Sincelejo, que se crió en Cartagena y posteriormente se radicó en Barranquilla, fue una figura clave en la promoción de los talentos emergentes que emergen desde la costa Caribe colombiana, entre estos la mismísima Shakira, a quien tuvo la oportunidad de descubrir e impulsar en sus inicios.

Fue columnista de EL HERALDO y AL DÍA. También laboró en el ‘Diario de la Costa’ de Cartagena y tuvo un programa televisivo en CTV Barranquilla. Además se adaptó al mundo digital y en sus redes sociales era muy activo, informando sobre todos los hechos de actualidad.

Estuvo casado 19 años con Lourdes Marino, la secretaria que le robó el corazón, y a la que solo un cáncer en 2014 la pudo borrar de su vida. Desde entonces vivía solo acompañado de tres gatos y varias palomas en una casona del barrio El Recreo. Tuvo una hija en San Andrés, que le dio la dicha de ser abuelo, al regalarle tres nietos.

José Pardo Llada escribió el prólogo de sus memorias ‘Antes de que se me olvide’, y ahí se pregunta por qué tantos personajes querían a Flash y le mostraban afecto y confianza, y él mismo responde que es un secreto de esa personalidad única, distinta y pintoresca.

Dezner Cervantes, quien en este último tiempo se convirtió en uno de los asistentes del experimentado periodista, le dijo a EL HERALDO que Ochoa García había estado vomitando sangre.

“Esto era producto de unas úlceras gástricas, por eso se decidió llevarlo a la clínica en la madrugada del sábado. Finalmente, se complicó y terminó perdiendo la vida, es lamentable, porque es un señor de avanzada edad que vivía solo, yo trabajaba a su lado en sus proyectos periodísticos y pude conocer a un gran ser humano, a un periodista muy comprometido”, dijo Cervantes a esta casa editorial.

Por su parte el cantante Edinson Cogollo, amigo de Flash, quien lo trasladó hasta el centro médico, detalló que fue sometido a una gastroscopia, “los médicos querían ver su el estado real de su sistema digestivo, el cual con el paso de los años se fue desmejorando. Se nos ha ido un gran impulsor de talentos en el Caribe colombiano, en lo personal me ayudó mucho a dar a conocer mi música y a convencerme de mi talento”.

