Un hecho de intolerancia se registró en la tarde del pasado miércoles 14 de enero en el barrio Rebolo, en el suroriente de Barranquilla, donde un hombre resultó lesionado con arma cortopunzante durante una riña.

Según información preliminar suministrada por las autoridades, el caso ocurrió hacia las 6:22p. m., en la carrera 26 con calle 16, cuando la víctima se encontraba involucrada en una pelea con un joven.

En medio del enfrentamiento, el agresor le propinó una herida en la cabeza con un arma blanca tipo machete. El lesionado fue identificado como Edwir Jesús Pabola Guzmán, de 50 años, quien fue trasladado al Hospital General de Barranquilla, donde permanece bajo observación médica en estado estable.

Gracias a la rápida reacción de una patrulla de vigilancia, fue aprehendido un adolescente de 16 años, quien quedó a disposición de las autoridades competentes.

El caso es materia de investigación por parte de unidades de la Sijín y Sipol, mientras que la Policía señaló que la modalidad correspondería a una riña, una problemática que sigue generando preocupación por los reiterados hechos de violencia asociados a la intolerancia en distintos sectores de la ciudad.