A medida que se acerca la hora de la audiencia de medida de aseguramiento por el caso de Valentina Cepeda, crecen las expectativas por el fallo que emitirá el juez séptimo municipal de control de garantías.

La diligencia definitiva fue programada para este jueves 15 de enero, a las 3 p. m., y en ella se espera que el togado tome una decisión, tras escuchar al representante de las víctimas, al fiscal y a la defensa de Álvaro Felipe Rivera Ramírez, imputado por el delito de feminicidio agravado.

Lea: Hallan cadáver de joven con un disparo en la cabeza en zona enmontada de Baranoa

En la audiencia virtual realizada el pasado viernes 9 de enero, el juez escuchó precisamente al abogado Carlos Perilla, defensor del acusado, quien expuso como argumentos una relación de “confianza” que llevaba esta pareja.

Además, tuvo en cuenta relatos en los que se detalla el consumo de medicamentos, por parte de la joven, sus asistencias al psicólogo, y supuestos episodios de “esquizofrenia y bipolaridad”. Mencionó, con base en los testimonios brindados por allegados en entrevistas con la Fiscalía, que la joven, de 22 años, “se golpeaba con el volante” del carro.

Asimismo, Perilla habló en la diligencia sobre presuntas amenazas en su contra y una mala relación que existiría en su momento entre madre e hija. En ese sentido, pidió libertad para su defendido por no significar un peligro para la sociedad, ni un “peligro de fuga”.

Hay que recordar que el deceso de Valentina Cepeda se originó en abril de 2024, en un apartamento de Villa Campestre, en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico).

Ante este panorama, el Movimiento de Mujeres exigió en las últimas horas celeridad, rigor y justicia efectiva por parte del sistema judicial.

“Como defensoras de los derechos humanos de las mujeres, advertimos que la demora en los procesos judiciales constituye una forma de violencia institucional y contribuye directamente a la impunidad. La sociedad observa con atención este caso y espera que la justicia actúe con la seriedad que la gravedad de los hechos demanda”, manifestó.

Además, el Movimiento pidió al juez que la audiencia se desarrolle sin dilaciones indebidas, que se aplique perspectiva de género y que se adopten medidas privativas de libertad acordes al daño causado.

“La libertad del imputado mientras avanza el proceso envía un mensaje peligroso de tolerancia frente a la violencia contra las mujeres”, precisó.

Pronunciamiento de los padres de Valentina

Entretanto, los padres de Valentina Cepeda rechazaron “cualquier amenaza” o acto de violencia, incluyendo las denuncias que ha hecho la defensa en las últimas dos audiencias. E insistieron en que “Valentina no se suicidó. A Valentina la mataron”.

“Resulta profundamente doloroso que la defensa haya sostenido públicamente una supuesta mala relación entre Valentina y su madre sin pruebas ni sustento fáctico o pericial. Este señalamiento constituye una revictimización y un ataque injustificado al buen nombre de mi hija y de nuestra familia”, indicó Deivi Cepeda Díaz, padre de la joven.}

Aquí: Empresario barranquillero fue asesinado a bala en la vía Leticia, Amazonas

El hombre agregó: “Todos los exámenes forenses practicados son claros, coincidentes y concluyentes. Valentina murió por digitopresión en el cuello, un mecanismo de asfixia que requiere fuerza externa, intención y control, absolutamente incompatible con un acto autoinfligido. Además, fue víctima de múltiples abusos físicos plenamente documentados por medicina legal”.