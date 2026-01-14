En horas de la mañana de este miércoles 14 de enero, los habitantes del barrio San José, del municipio de Baranoa, alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida que yacía en un lote enmontado.

Según los moradores del sector, hacia las 10:40 a. m., estos observaron numerosas aves de carroña sobrevolando por una zona, lo que despertó su curiosidad, hasta conducirlos a la calle 35 con carrera 18.

Una vez ahí, estos se percataron que entre los matorrales se encontraba el cuerpo sin vida de un joven tendido en la maleza boca arriba, por lo que alertaron a las autoridades inmediatamente.

De acuerdo con el reporte de la Policía del Atlántico, el occiso fue identificado como Juan David Vasquez Nieto, quien presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Frente a este hecho, investigadores de la Policía Judicial adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la captura de los responsables.

La Policía del Atlántico invita a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, comunicándose de manera oportuna a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.