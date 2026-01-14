En los últimos días, la violencia en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana se ha agravado tanto que incluso ha golpeado con rudeza la inocencia de aquellos que no pueden defenderse: los niños.

Fue así como en la noche del pasado lunes festivo 12 de enero se registró un violento ataque armado en una vivienda ubicada en el barrio La Gloria, localidad Suroccidente de Barranquilla, mismo que dejó como saldo cuatro menores, de 2, 4, 9 y 16 años, y un adulto de 25 años heridos.

De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana de Barranquilla, las víctimas se encontraban en la terraza de una casa, ubicada en la carrera 6P con calle 99, a eso de las 7:30 p. m., cuando al lugar llegaron dos sujetos en una motocicleta marca Yamaha XTZ, color azul.

Una vez ahí, el parrillero desenfundó un arma de fuego y, importarle la presencia de los niños, este disparó en múltiples ocasiones, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

En medio de la terrible balacera resultaron heridos los menores, quienes registran heridas en las partes inferior, afortunadamente no revisten gravedad.

Asimismo, también resultó herido un joven de 25 años identificado como Ubaldo Enrique Barranco Cotes, quien presenta heridas en la zona inguinal, el pecho y la pierna derecha, siendo trasladado de urgencia hasta el Nuevo Hospital Barranquilla.

EL HERALDO conoció que Barranco Cotes registra una anotación judicial como indiciado por el delito de receptación en diciembre del año 2024.

De acuerdo con Inteligencia, estos hechos guardarían relación con una disputa interna del grupo criminal ‘Los Costeños’, en la que alias Mello Cote se habría pelado con alias Guillermito en el centro de reclusión transitorio URI Zonal La Estrella, dónde ambos se encontraban capturados.

La Policía adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y con ello esclarecer los móviles del atentado.