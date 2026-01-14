La tranquilidad de la vía Leticia–Tarapacá, en el departamento del Amazonas, se vio abruptamente interrumpida la noche del pasado sábado 10 de enero de 2026, luego del homicidio de un empresario oriundo de Barranquilla, en hechos que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades.

Leer también: Incursión armada en vivienda del barrio La Gloria deja cuatro menores y un hombre heridos

La víctima fue identificada como Paol Alberto Cruz Restrepo, de 54 años, reconocido empresario del sector de combustibles en Leticia y director de la revista Milla Náutica, un medio especializado en temas fluviales y marítimos de la región amazónica.

El crimen ocurrió a la altura del kilómetro 1.5, en el sector conocido como Las Veraneras, donde la comunidad alertó a la Policía Nacional tras encontrar a un hombre tendido sobre la carretera, junto a una motocicleta.

Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron que la víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego, especialmente en la cabeza y otras partes del cuerpo, y ya no presentaba signos vitales.

Según las primeras versiones conocidas, Cruz Restrepo se desplazaba en su motocicleta rumbo a su lugar de residencia cuando fue interceptado por dos sujetos, quienes también se movilizaban en una motocicleta. Sin mediar palabra, los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar.

La escena fue acordonada por la patrulla del sector, mientras unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y de Inteligencia Policial iniciaron las labores técnicas de inspección judicial, recolección de evidencias y análisis de cámaras cercanas, con el fin de esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.

De manera preliminar, las autoridades buscan establecer si el homicidio estaría relacionado con la actividad comercial que desarrollaba el empresario en la capital del Amazonas o si, por el contrario, podría tratarse de un caso asociado a presiones extorsivas, una de las hipótesis que se manejan dentro del proceso investigativo.

Cruz Restrepo residía en Leticia desde hace aproximadamente 15 años, donde había consolidado su vida personal y profesional. Fue pareja de la exsecretaria de Turismo del departamento del Amazonas, con quien tuvo una hija, y era conocido en sectores empresariales y fluviales de la región.

El caso ha generado consternación tanto en Leticia como en Barranquilla, ciudad de donde era oriundo, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer este hecho violento que enluta a una familia y sacude al sector empresarial del sur del país.