Adrián Venero, cerrajero de 37 años, fue asesinado el pasado 20 de febrero dentro de un edificio de apartamentos en West Miami, Florida, mientras concluía un servicio para un cliente.

El horrible suceso quedó grabado en las cámaras de seguridad, en las que muestran no solo los instantes previos al crimen, sino también la confrontación del padre del presunto agresor tras el disparo.

El principal sospechoso es Luis David Lemus, de 32 años, quien fue arrestado horas después y compareció ante la corte del condado de Miami-Dade acusado de homicidio en segundo grado.

Captura de paantallla Nicole Galvis, esposa del cerrajero asesinado

De acuerdo con la Policía de West Miami, Venero fue hallado sin vida en el pasillo del séptimo piso del edificio ubicado en el 6355 de la calle ocho del suroeste. Presentaba un disparo en la cabeza y fue declarado muerto a las 18:32.

Las imágenes de vigilancia muestran al trabajador junto al hombre que lo había contratado para cambiar la cerradura de la puerta principal de un apartamento. Según el reporte oficial, el servicio fue solicitado luego de que el residente quedara fuera de su vivienda.

Mientras el cerrajero realizaba el trabajo, el acusado habría sacado un arma de fuego y disparado a quemarropa sin ninguna razón aparente.

Captura de pantalla Padre del asesino de Adrián Venero

Uno de los elementos más impactantes del video es la presencia del padre del presunto agresor en la escena. En la grabación se le escucha increpar a su hijo: “¿Cómo tú le vas a hacer eso a ese hombre? ¡Un hombre que vino a ayudarte... un infeliz que tiene hijos!”.

El pasado lunes, Lemus compareció por videoconferencia desde el centro penitenciario Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK). Durante la audiencia, la jueza Mindy Glazer intentó en varias ocasiones confirmar si el acusado comprendía inglés, pero no obtuvo respuesta. Tampoco respondió a la intérprete de español.

En la transmisión judicial se observó al acusado inicialmente de pie frente a la cámara, luego sentado y finalmente recostado en una cama, cubriéndose con una manta mientras continuaba la sesión.

El hombre asesinado tenía dos hijos, de nueve y trece años. “Le dijimos a los niños que papi falleció, que alguien muy malo le quitó la vida mientras estaba trabajando”, expresó Galvis.