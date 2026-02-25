El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró este martes en el primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato que el tráfico transfronterizo de fentanilo en el país se ha reducido en un 56 % desde que él retornó al poder en enero del año pasado.

Trump aseguró en su alocución que “el flujo de fentanilo letal a través de nuestra frontera se ha reducido en un récord del 56 % en un año”.

El republicano arrancó su discurso destacando sus logros en inmigración (afirmó que los cruces fronterizos han “caído a cero”), en la lucha contra el narcotráfico o en materia de economía, ya que aseguró que ha logrado controlar la inflación o hacer que el galón de gasolina caiga por debajo de 2 dólares.

El discurso del presidente se sigue con especial interés este año debido a que en noviembre el país celebra legislativas de medio mandato en las que los republicanos se juegan seguir manteniendo sus escuetas minorías en el Senado y la Cámara de Representantes.

