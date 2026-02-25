En el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando le hacían una inspección de rutina a un avión que opera la aerolínea American Airlines, encontraron que la aeronave tenía varios impactos de bala, según informó este martes 24 de febrero el diario New York Post.

Lo que llama la atención es que el avión llegó a la ciudad estadounidense proveniente de Colombia, específicamente desde el aeropuerto José María Córdova, ubicado en Rionegro y que sirve a la ciudad de Medellín, Antioquia.

La inspección al avión se realizó el lunes 23 de febrero luego que aterrizara el vuelo AA923. Se encontraron marcas de perforación en el alerón derecho del 737 MAX 8, que es responsable del equilibrio lateral, informó AirLive, citado por el diario neoyorquino.

La nota del diario indicó que el avión voló y aterrizó sin problemas pese a los impactos. Además, se detalló que no hubo problemas relacionados con el vuelo ni lesiones a bordo relacionados con el incidente.

“El avión se encontraba en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Colombia el domingo y estaba completando un viaje de ida y vuelta cuando se descubrieron los agujeros de bala”, cita el NYP.

También señaló que no está claro cuántos pasajeros había a bordo del avión, que tiene capacidad para más de 160 personas.

El avión fue enviado al centro de mantenimiento principal de American en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, según AirLive.

El mismo medio AirLive detalló que la aeronave sigue en tierra mientras los ingenieros están realizando una evaluación completa de las alas donde se descubrieron los agujeros de bala.