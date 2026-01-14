Andrés Felipe Palomino Barragán, alias Morado o ‘Fabián’, y a quien las autoridades sindican de integrar el Clan del Golfo, fue enviado por un juez de la República a prisión.

La Fiscalía General de la Nación solicitó la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario al hallarle en su poder, al momento de la captura, un revólver calibre 38, marca Smith & Wesson, con cinco cartuchos para el mismo.

La aprehensión la hicieron efectiva unidades de la Policía Nacional en un inmueble ubicado en la invasión Brisas del Sur, del barrio Uribe-Uribe, en la zona sur de Sincelejo.

Según la Policía, a alias ‘Morado’ o ‘Fabián’ “le registra una trayectoria delictiva aproximada de un año, con fecha de ingreso a esta estructura criminal en enero de 2025”.