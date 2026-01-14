En las últimas horas, las autoridades reportaron el homicidio de una persona de sexo masculino perpetrado en el área rural de Riohacha.

La víctima respondía al nombre de Luis Francisco Pineda Barrios, de 55 años de edad, quien era natural del municipio de Santiago de Tolú, en el departamento de Sucre.

El crimen se registró en la noche de este martes 13 de enero, en un caserío no especificado por las autoridades, en jurisdicción de la capital de La Guajira.

Según la información preliminar, hasta el lugar en mención llegaron varios sujetos que irrumpieron en la vivienda y le dispararon en repetidas oportunidades hasta causarle la muerte a Pineda Barrios, frente a sus familiares, quienes dieron aviso a la Policía de lo sucedido.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía, realizó los actos urgentes e inspección judicial.

Por otra parte, la entidad policial reveló que la víctima presentaba anotaciones por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fuga de presos, hurto y defraudación de fluidos.

Finalmente, la Policía Departamental indicó que los móviles son materia de investigación y personal de la Sijín y Sipol verifican si lo antes mencionado tendría relación con el homicidio.

