A la altura del kilómetro 24 de la vía Riohacha-Santa Marta, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, capturaron a un ciudadano por porte de droga en jurisdicción del departamento de La Guajira.

El procedimiento se desarrolló en tramo vial río Palomino – Riohacha, donde los efectivos policiales adelantaban acciones para contrarrestar el microtráfico, y realizaron una requisa en la que hallaron los bolsillos del pantalón del individuo, dos bolsas plásticas de color azul que contenían sustancias estupefacientes, al parecer clorhidrato de cocaína y marihuana.

El capturado, junto con las sustancias incautadas, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes.

Por su parte, el coronel Salomón, comandante del Departamento de Policía La Guajira, manifestó que, “continuarán intensificando los controles y operativos en las vías del departamento con el objetivo de combatir el tráfico de estupefacientes y proteger la seguridad de nuestros ciudadanos. Este resultado es producto del trabajo constante de nuestros uniformados y del compromiso institucional para cerrarles el paso a las estructuras criminales”.

Finalmente, el oficial reiteró el llamado a la comunidad para que denuncie cualquier hecho sospechoso a través de la línea 123 o los canales oficiales de la Policía Nacional.