En las últimas horas fue identificado el cuerpo sin vida de un joven que fue asesinado a bala en el área rural del municipio de San Juan del Cesar.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Luis Mario Vélez Ariza, de 20 años de edad, quien era natural de San Onofre, Sucre.

El hallazgo se registró en la mañana de este lunes 12 de enero, en la vía Lagunita- Tocapalma, cerca al cementerio local, de esta jurisdicción, en el sur del departamento de La Guajira.

Pobladores del sector se percataron del cadáver cuando transitaban por un camino de arena y piedras, donde fue atacado de un disparo de arma de fuego a la altura de la cabeza, que le causó la muerte en el acto.

También observaron que junto al cadáver, estaba un panfleto, al parecer, de algún grupo armado ilegal en la zona, pero tuvieron temor en leerlo y prefirieron esperar a la Policía Nacional. Decía “AGC presente 666, sobran las ACSN, EGC presente”

Asimismo, se estableció que la ciudadanía comunicó a la Policía Nacional sobre el hallazgo, pero hasta ayer en horas de la tarde la policía judicial no había ingresado a la zona para realizar el levantamiento del cuerpo sin vida.

Los lugareños indicaron además que desconocían como sucedieron los hechos y que nunca habían visto a la víctima.

Es de indicar que, la Defensoría del Pueblo, a finales de 2025, emitió la Alerta Temprana 020, en la que destacó la presencia del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, en la zona rural de San Juan del Cesar, lo cual viene afectando a las comunidades. Por ello, hicieron una serie de recomendaciones al Estado para que estas minimizadas.