Un nuevo homicidio perpetrado en el municipio de San Juan del Cesar enciende las alarmas en el sur del departamento de La Guajira.

En esta oportunidad, un hombre murió luego de ser atacado con arma de fuego en el perímetro urbano de la municipalidad en mención.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Freider Samuel Mejía Urbina, quien oficiaba en el mundo del comercio como tendero.

El homicidio se registró en la noche de este lunes 12 de enero, en la tienda de razón social ‘Cristo Rey’, ubicada en la calle 4 sur con carrera 3, del barrio Rancho Luna.

Según la información preliminar suministrada por la Policía, al lugar llegó un individuo a bordo de una motocicleta, quien sacó un arma de fuego, sin mediar palabra le propinó dos disparos a la altura de la cabeza a Mejía Urbina en el interior del establecimiento y huyó con rumbo desconocido.

Malherido, el baleado fue trasladado por familiares y residentes del sector hasta la sala de urgencias del hospital San Rafael, sin embargo, ya no tenía signos vitales, de acuerdo con lo indicado por los galenos en turno.

La Policía Departamental reveló que los móviles son materia de investigación, sin embargo, se conoció que presuntamente la víctima venía realizando un pago de extorsión a un grupo armado, por lo que personal de la Sijín y Sipol se encuentran adelantando las verificaciones respectivas.