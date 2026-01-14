La tranquilidad que reinaba en una importante zona comercial de Riohacha, fue alterada por el sonido de las detonaciones de arma fuego que utilizó un desconocido para terminar con la vida de una persona de sexo masculino en esta capital.

La víctima, de acuerdo lo revelado por las autoridades, respondía al nombre Brinert Guillermo Muñiz Arias, de 44 años, quien se desempeñaba como edil de la comuna 10, del barrio Las Marías.

El homicidio se registró en la mañana de este miércoles 14 de enero, sobre la carrera 7 con calle 41, del barrio La Oportunidad, sector del Mercado Nuevo, frente a un establecimiento comercial.

Según la información preliminar, Muñiz Arias, salió de su casa en una motocicleta en compañía de su esposa, con quien llegó a desayunar a un puesto de venta de fritos en el lugar en mención.

Cuando disfrutaban de unas arepas, llegó un individuo a bordo de una motocicleta y sin mediar palabra se le acercó, sacó una pistola 9mm, le propinó varios disparos y huyó del lugar.

Pese a que los presentes intentaron auxiliar al baleado, la muerte le sobrevino de manera inmediata y dieron aviso a las autoridades.

Minutos después, patrullas de la Policía llegaron al lugar para acordonar. De igual manera, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía, realizó los actos urgentes.

La Policía del Departamento de La Guajira, indicó que los hechos son materia de investigación.