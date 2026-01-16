La gobernación de Sucre a través de la secretaría de infraestructura inició en el municipio de San Onofre la ejecución de dos obras viales estratégicas para la conectividad y el desarrollo del departamento.

Lea más: Las avenidas de Sincelejo se llenan esta tarde de viernes de folclor y tradición

Se trata de la vía Aguas Negras – Berlín, en San Onofre, y el tramo que inicia en la cabecera municipal de Sucre-Sucre, hacia el sector de El Cauchal.

La gobernadora Lucy García Montes sostuvo que “en este equipo de resultados tenemos claro que cumplirle a la gente es la prioridad. Obra que se inicia, obra que se termina, para entregarle hechos y resultados a las comunidades”.

Cortesía Gobernación de Sucre

Con recursos departamentales ejecutan un tramo de 2,7 kilómetros, diferente y complementario al proyecto que contrató Findeter en el sector El Cauchal, en la subregión Mojana.

Ver más: Más de mil infantes de marina juraron bandera en Coveñas para proteger los mares y ríos del país

Esta obra por la que tanto ha reclamado la ciudadanía actualmente avanza con la fundición de asfalto, y contará con la adición de $3.500 millones para ampliar su alcance tal y como la comunidad lo ha pedido a través de protestas.

Por su parte en el municipio de San Onofre avanza la vía Aguas Negras – Berlín. Son 3,6 kilómetros que fortalecen la conexión de estas comunidades rurales con la Transversal del Caribe, ruta nacional que conecta con el resto del país. El proyecto ya tiene tramos asfaltados y otros listos para continuar la pavimentación.

Lea también: Los niños abrieron los desfiles de las Festividades del 20 de Enero, en Sincelejo