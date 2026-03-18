Durante la mañana de este miércoles 18 de marzo, miles de usuarios reportaron fallas en la red social X (anteriormente Twitter), propiedad del magnate Elon Musk.

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De acuerdo con los reportes, la red social ha dejado de funcionar con normalidad tanto en la aplicación móvil como en su versión web.

Más de 30 mil usuarios han comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio en distintos países como Estados Unidos, España y Colombia, siendo considerada como una caída global.

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Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X asegura que “los posts no se están cargando en este momento” y pide intentarlo de nuevo, aunque no funciona.

Así, miles de internautas que a diario utilizan esta red social no han podido este miércoles publicar su contenido ni visualizar lo que comparten los demás.

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Según las estadísticas que muestra Downdetector, el 42 por ciento de los reportes tienen que ver con problemas en la aplicación móvil, siendo imposible interactuar en X desde celulares y tablets.

El 23 % de los reportes indican problemas en la conexión al servidor y el 20 % en el feed.

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Por el momento, la red social X no ha realizado comentarios respecto a eventuales problemas técnicos en su herramienta. Por su parte, los usuarios continúan informando las fallas que presenta la plataforma para que estas sean solucionadas en el menor tiempo posible.