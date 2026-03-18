Samsung Electronics confirmó la llegada a Colombia de la nueva serie Galaxy S26, la generación más reciente de su línea premium de smartphones. La familia incluye tres modelos —Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ y Galaxy S26— y marca un punto de inflexión en la estrategia de la compañía surcoreana: ya no se trata solo de tener inteligencia artificial en el teléfono, sino de que esa IA sea tan natural que el usuario la use sin darse cuenta.

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En un mercado donde prácticamente todos los fabricantes integran alguna forma de inteligencia artificial en sus dispositivos, Samsung apuesta por una diferencia que no está en la ficha técnica, sino en la experiencia: que la IA entienda el contexto, sugiera acciones útiles y se active con un solo toque —o sin ninguno—.

Según datos de la compañía, más del 55 % de las funciones de Galaxy AI ya se ejecutan automáticamente o con una sola interacción, y en Colombia, el 85 % de los usuarios Galaxy ha utilizado al menos una función de inteligencia artificial.

La IA que se siente: Now Nudge y Now Brief

Dos funciones nuevas resumen el enfoque de Samsung en esta generación. Now Nudge analiza lo que aparece en pantalla y sugiere acciones en tiempo real: si alguien le envía una dirección por WhatsApp, el teléfono le ofrece abrirla en el mapa sin que usted hagas nada; si le llega una fecha de reunión en un correo, aparece la opción de agregarla al calendario con un toque. No es un asistente que espera órdenes: es un compañero que anticipa lo que necesita.

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Now Brief, por su parte, funciona como un resumen personalizado del día. Se activa como un widget en la pantalla de inicio o de bloqueo y entrega información contextual —clima, recordatorios, trayectos sugeridos, contenido relevante— adaptada a las rutinas del usuario. Es como tener un briefing matutino diseñado exclusivamente para usted.

Estas funciones se suman a Circle to Search (la herramienta de búsqueda visual con Google que permite identificar objetos en pantalla encerrándolos en un círculo) y a la integración con tres agentes de IA —Bixby, Gemini y Perplexity— que ahora trabajan de forma coordinada para gestionar tareas mediante lenguaje natural.

“Potencia al alcance de tu mano”: lo que dice Samsung Colombia

En diálogo con EL HERALDO, Álvaro Mazo Mejía, director de la división de Experiencia Móvil de Samsung Electronics Colombia, explicó qué diferencia a esta generación de las anteriores y por qué la marca cree que la inteligencia artificial todavía tiene un camino por recorrer en la vida cotidiana de los colombianos.

¿Qué diferencia a la IA del Galaxy S26 frente a generaciones anteriores?

“Estamos mejorando en los tres elementos principales del procesamiento del celular: el NPU, el GPU y el CPU. Lo más importante es el NPU, la unidad de procesamiento neuronal, que es lo que te permite crecer en inteligencia artificial. Estamos poniendo un 39 % más de capacidad que la versión anterior del S25. Esto te permite manejar funcionalidades de manera paralela: tienes agentes de inteligencia artificial interactuando entre ellos. Tienes Perplexity, tienes Bixby y tienes Gemini, los tres trabajando juntos a un nivel de capacidad mucho más completo”.

Muchas marcas están integrando IA en sus teléfonos. ¿Cuál es la apuesta diferencial de Samsung?

“Para nosotros es un tema de adopción de tecnología. Estamos pasando de una fase experimental a una fase de adopción. ¿Qué está haciendo Samsung? Democratizar la inteligencia artificial. Todos los dispositivos de Samsung tienen IA, no importa si compras un teléfono de 300.000 pesos o uno de 10 millones de pesos. Lo que queremos es que no tengas que pensar para usar la inteligencia artificial. Todavía hay una brecha grande: el 89 % de las personas piensa que la IA es útil, pero solo la usa el 49 %. ¿Por qué? Porque les da miedo o porque no la entienden. Queremos cerrar esa brecha mostrándoles lo fácil que es y lo mucho que les ayuda”.

¿Qué funciones de Galaxy AI están pensadas para mercados como Colombia?

“Las funcionalidades son a nivel global. En Colombia, siete de cada diez dispositivos Galaxy usan inteligencia artificial, y en la serie S, nueve de cada diez. La más importante hoy sigue siendo Circle to Search: el 86 % de las personas usan esa funcionalidad. Vas en la calle, te gustó un corte de pelo, unos zapatos, tomas la foto y te aparece dónde está. Ahora queremos seguir creciendo con el editor de texto, el editor de fotografías y todas las funcionalidades disponibles, que son más de 20”.

Si tuviera que resumir en una frase qué cambia con la serie Galaxy S26, ¿qué le diría a un usuario que aún no ve claro el valor de cambiar su teléfono?

“Potencia llevada al alcance de tu mano, de un compañero que te entiende y te va a facilitar tu día a día en tus rutinas diarias”.

200 megapíxeles y una noche que ya no es oscura

El sistema de cámaras del Galaxy S26 Ultra es, según Samsung, el más avanzado que ha puesto en un smartphone. La cámara principal conserva los 200 MP, pero ahora con una apertura F1.4 —un 47 % más luminosa que la generación anterior— acompañada de un sensor ultra gran angular de 50 MP y teleobjetivos con zoom óptico de hasta 5x y zoom con IA que alcanza los 100x.

Cortesía Samsung Colombia

Donde el usuario común va a notar la diferencia real es en condiciones de poca luz. La tecnología Nightography mejorada, combinada con las aperturas más amplias y la reducción de ruido por IA, permite grabar video nocturno con un nivel de nitidez y color que antes exigía equipo profesional.

La función de Superestabilización, con opción de bloqueo horizontal, está diseñada para escenarios como conciertos o eventos deportivos: graba con estabilidad incluso en movimiento.

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La cámara frontal también recibe mejoras: ahora integra un procesador de señal de imagen con IA (AI ISP) que analiza la escena en tiempo real para ofrecer selfies con tonos de piel naturales y detalles precisos en cabello y cejas, sin la sensación de “filtro artificial” que caracteriza a otros dispositivos.

La pantalla que solo usted puede ver

Una de las novedades más llamativas del Galaxy S26 Ultra es Privacy Display, una tecnología de pantalla antiespía integrada directamente en el hardware del dispositivo —la primera de su tipo en un smartphone—. Al activarla, los píxeles de la pantalla controlan la dispersión de la luz para que el contenido solo sea visible de frente, limitando la visibilidad desde ángulos laterales.

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La función se activa desde el panel de configuración rápida y ofrece distintos niveles: protección parcial (que oculta solo notificaciones emergentes) o protección completa de toda la pantalla. También se puede configurar para que se active automáticamente en aplicaciones sensibles, como las bancarias, o cada vez que se ingresa un PIN o contraseña. En el transporte público o en una cafetería, ya no hace falta esa incomodidad de inclinar el teléfono para evitar miradas ajenas.

Bajo el capó: el procesador que hace posible todo esto

El Galaxy S26 Ultra funciona con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, un procesador personalizado por Qualcomm para Samsung. Las mejoras son concretas: un 39 % más de rendimiento en la NPU (la unidad de procesamiento neuronal que ejecuta las tareas de IA), un 19 % más en CPU y un 24 % más en GPU. Eso se traduce en una IA que responde más rápido, multitarea más fluida y gráficos más potentes para juegos.

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La batería se mantiene en 5.000 mAh, pero la novedad está en la carga: la tecnología Super Fast Charging 3.0 permite recuperar hasta el 75 % de la energía en solo 30 minutos con un adaptador de 60 W. Es un salto significativo respecto al S25 Ultra, que ofrecía carga rápida a 45 W.

Seguridad y siete años de actualizaciones

El ecosistema de seguridad del Galaxy S26 se apoya en Samsung Knox, Knox Vault y Personal Data Engine, que protegen la información personal del usuario tanto a nivel de hardware como de software. Samsung garantiza siete años de actualizaciones de seguridad y sistema operativo, lo que extiende considerablemente la vida útil del dispositivo.

Galaxy Buds4: el complemento sonoro perfecto

Junto con la serie S26, Samsung lanza los Galaxy Buds4 Pro y Galaxy Buds4. Los Buds4 Pro incorporan audio Hi-Fi de 24 bits a 96 kHz, cancelación activa de ruido mejorada y un ecualizador adaptativo que ajusta el sonido según el entorno y la forma del oído del usuario. La tecnología Super Clear Call mejora la claridad de las llamadas incluso en ambientes ruidosos.

Cortesía Samsung Colombia

Al conectarlos con la serie Galaxy S26, los Buds4 permiten interactuar con los agentes de inteligencia artificial por voz y gestionar funciones mediante gestos, ampliando la experiencia manos libres dentro del ecosistema Galaxy.

En primera fila con Samsung en el Estéreo Picnic

Samsung acompaña el lanzamiento en Colombia con su presencia como patrocinador del Festival Estéreo Picnic 2026 bajo la campaña “Con Galaxy siempre en primera fila”. Quienes adquieran un Galaxy S26 podrán participar por entradas VIP al festival, que incluyen acceso a beneficios exclusivos durante el evento.

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La campaña destaca cómo las capacidades del S26 Ultra —cámara de 200 MP, superestabilización y herramientas de Galaxy AI— permiten capturar conciertos y experiencias en vivo con mayor detalle y calidad:

Precios y disponibilidad en Colombia

La serie Galaxy S26 ya está disponible en Colombia a través de Samsung.com/co, tiendas Samsung y los principales operadores y retailers del país. Estos son los precios oficiales:

Galaxy S26 Ultra 512GB: $6.999.000

Galaxy S26+ 512GB: $6.049.000

Galaxy S26 512GB: $5.079.000

La nueva serie de Buds 4:

Galaxy Buds 4 – desde $799.900

Galaxy Buds 4 Pro – desde $1.129.900

Quienes adquieran el Galaxy S26 Ultra obtienen un 10 % de descuento en los Galaxy Buds4.

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La serie Galaxy S26 no reinventa el smartphone, pero sí cambia la conversación: el valor ya no está solo en cuántos megapíxeles tiene la cámara o qué tan rápido es el procesador, sino en cómo la inteligencia artificial se integra con lo que el usuario hace todos los días. Y eso, como lo resumió Mazo, es “un compañero que te entiende”.