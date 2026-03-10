¡Las memorias USB ya están pasando a la historia! La adopción masiva del conector USB tipo C y la superioridad de los SSD externos han limitado el ‘pendrive’ a tareas técnicas, empujando a los usuarios a buscar soluciones más rápidas.

Leer más: Falleció en Valledupar Daniela Zuleta Gnecco, sobrina del actual Rey Vallenato Iván Zuleta

Este 2026 el uso de las memorias USB, dispositivo principal para transferir y respaldar información, quedará obsoleto tras la evolución de dispositivos seguros y versátiles.

Pixabay Memorias USB.

Este cambio no se debe solamente a los avances tecnológicos, sino también a la incompatibilidad creciente de los pendrives tradicionales con la mayoría de computadoras y tabletas de nueva generación.

Cabe señalar que la transición hacia formas de almacenamiento más avanzadas ha sido acelerada por el surgimiento de pendrives híbridos, que combinan conectores USB‑A y USB‑C.

Asimismo, el almacenamiento en la nube ha transformado completamente la gestión de archivos, desplazando a las memorias USB incluso en espacios donde la movilidad era un requisito.

Ver también: Dolor por la muerte de Daniela Zuleta Gnecco, sobrina de Iván Zuleta: familiares y artistas de la música vallenata dan el último adiós

En ese sentido, servicios como Google Drive y iCloud permiten el acceso remoto y universal a los documentos, facilitando el intercambio instantáneo y sincronización automática entre dispositivos, lo que potencia la colaboración y la flexibilidad laboral.

¿Qué dispositivos o servicios pueden reemplazar a los pendrive?