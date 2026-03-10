El universo digital genera datos a una velocidad difícil de dimensionar. Cada reproducción de video, cada correo electrónico que se envía y cada interacción con sistemas de inteligencia artificial produce nueva información que debe guardarse en algún soporte físico. Detrás de esa dinámica existen enormes centros de datos repletos de servidores que demandan grandes cantidades de energía. Su expansión acelerada comienza a generar inquietud entre científicos e ingenieros, y en ese contexto ha surgido una idea que parece propia de una historia futurista: almacenar datos dentro de cristales.

Lea más: De la voz por cable a las redes inteligentes, se cumplen 150 años de la primera llamada telefónica

Asimismo, el origen de esta propuesta se remonta a un descubrimiento inesperado ocurrido en el año 1999. El investigador Peter Kazansky, actualmente profesor de optoelectrónica en la Universidad de Southampton, detectó junto a colegas japoneses un comportamiento inusual al emplear láseres de femtosegundos para modificar vidrio de sílice. Este tipo de láser produce pulsos extremadamente breves —de apenas una fracción diminuta de segundo— capaces de alterar la estructura interna de materiales transparentes. Durante los experimentos observaron que la luz se dispersaba dentro del vidrio de una forma extraña, un fenómeno que al principio parecía desafiar lo que se conocía sobre las leyes físicas.

La respuesta apareció cuando los científicos examinaron el material a nivel microscópico. Los pulsos del láser provocaban pequeñas “microexplosiones” en el interior del vidrio, generando nanostructuras imperceptibles a simple vista. Esas estructuras modificaban el paso de la luz a través del material y, al mismo tiempo, permitían codificar información. Así surgió la posibilidad de convertir el vidrio en un soporte para almacenar datos digitales.

Además, el método que desarrolló el equipo de Kazansky se basa en lo que los investigadores denominan almacenamiento en cinco dimensiones. A las tres coordenadas espaciales clásicas (x, y, z) se suman dos variables ópticas: la orientación y la intensidad de la luz. La combinación de estos elementos permite grabar información en el vidrio con una densidad extremadamente alta.

Ver más: OpenAI decide pausar el estreno del ‘modo adulto’, una de las funciones más esperadas de ChatGPT

Según las estimaciones teóricas, un disco de vidrio de apenas cinco pulgadas podría llegar a guardar hasta 360 terabytes de datos, lo que equivale a cientos de miles de libros o miles de horas de video en alta definición. Además, el material utilizado —sílice fundida— destaca por su gran estabilidad, por lo que los científicos consideran que la información almacenada podría mantenerse intacta durante miles de años.

Otro aspecto relevante es el ahorro energético. A diferencia de los discos duros convencionales, que necesitan mantenerse en funcionamiento para garantizar el acceso a la información, los cristales de memoria solo requieren energía cuando se graban los datos. Una vez registrados, pueden conservarse sin necesidad de suministro eléctrico continuo.

Por otro lado, el interés por este tipo de soluciones surge porque el volumen de datos a nivel mundial no deja de crecer. Gran parte de esa información se aloja en centros de datos que consumen enormes cantidades de electricidad tanto para operar como para mantenerse refrigerados. Diversas proyecciones señalan que ese gasto energético podría duplicarse antes de que finalice la década.

A pesar de su potencial, algunos especialistas consideran que los cristales de memoria tardarán en reemplazar las tecnologías actuales. Implementar un sistema completamente nuevo dentro de la infraestructura global de almacenamiento implicaría retos técnicos y costos significativos.

Lea también: Afectada de hepatitis C revive en un libro el caso Maeso para aportar “verdad y memoria”

No obstante, la idea ya despierta curiosidad en el sector tecnológico. Compañías como Microsoft han realizado pruebas con tecnologías similares dentro de proyectos de investigación orientados al almacenamiento de datos a muy largo plazo.

Finalmente, si estos avances logran consolidarse, el futuro del archivo digital podría ser más sólido de lo que hoy imaginamos: en lugar de discos magnéticos o grandes servidores, la información del mundo podría terminar resguardada en pequeños fragmentos de vidrio capaces de conservar datos durante miles de años.