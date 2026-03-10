La muerte de una niña de 6 años que había estado desaparecida varias horas en el corregimiento Varsovia del municipio de Toluviejo, en Sucre, ha desatado una serie de reacciones entre la sociedad.

A través de las redes sociales la ciudadanía ha exteriorizado el rechazo y dolor que les produce este caso que ocurrió el domingo 8 de marzo, mientras en el país la atención se centraba en las elecciones legislativas.

Una de las voces de rechazo es la de la senadora sucreña por Cambio Radical, Ana María Castañeda Gómez, quien “con total firmeza” repudió el asesinato de la niña Salomé Martínez Arrieta.

Agrega la congresista en su pronunciamiento a través de la cuenta de X que “Colombia entera debe indignarse ante esta atrocidad que le arrebató la vida a una pequeña de seis años. Los niños son sagrados y su protección es una obligación del Estado y de toda la sociedad”, por lo que exige que los responsables sean capturados y les caiga todo el peso de la ley.

Repudio con total firmeza el asesinato de la niña Salomé Martínez Arrieta en Varsovia, Toluviejo. Mi solidaridad con su familia.



¡Colombia entera debe indignarse ante este atrocidad que le arrebató la vida a una pequeña de seis años!

Las causas de la muerte de Salomé no han sido dadas a conocer oficialmente, pero extraoficialmente se conoció que su cuerpo presentaba signos de violencia al parecer causados por la persona que se la habría llevado mientras ella jugaba con otra pequeña en Varsovia.

