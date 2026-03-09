El comandante de la Policía Nacional en el departamento de Sucre, coronel Aymer Fredy Alonso Triana, informó que las unidades de la Policía Judicial (Sijin) adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte de dos niños en el departamento.

Los dos decesos, de un niño de 10 años, y de una niña de 6, ocurrieron el domingo 8 de marzo en los municipios de Corozal y Toluviejo.

En esta última población, concretamente en el corregimiento de Varsovia, se produjo inicialmente la desaparición de la niña Salomé Martínez Arrieta, de 6 años, a quien, en horas de la noche del domingo, mientras el país estaba en expectativa por quienes eran los ganadores de las elecciones legislativas, hallaron sin vida en el sector conocido como La Vija.

La niña en la mañana del domingo jugaba con otra en Varsovia y al parecer un hombre se la llevó.

Los móviles de su muerte son materia de investigación porque el cuerpo, al parecer, presenta signos de violencia.

De otra parte, en el barrio Villa Marta, a un costado de la Troncal de Occidente, a su paso por el municipio de Corozal, también se registró la noche del domingo 8 de marzo la muerte de un niño de 10 años.