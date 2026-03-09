El congresista sucreño Luis Ramiro Ricardo Buelvas, el primero en ocupar la ‘curul de paz’ de Montes de María, seguirá por cuatro años más en la Cámara de Representantes.

Leer más: Resultados de las elecciones al Congreso 2026: estos son los partidos que lideran en Senado y Cámara de Representantes

El político, nacido en el municipio de Ovejas, obtuvo el 49,62% de la votación, es decir, 40.708 apoyos.

Su organización política, Asomontemaría, se alzó con el 63,34% de la votación, equivalente a 90.173 sufragios.

La derrota más notoria en la carrera por esta cámara la carga la lideresa y víctima del conflicto Mayerlis Angarita Robles, quien, con su organización Narrar para Vivir, le dio a Ricardo el aval para aspirar en la legislatura pasada que aún está vigente y en la que logró 9.852 votos.

En esa ocasión, Angarita quedó segunda en votación general, como también ocurrió en estas elecciones. Ella sacó este domingo 14.057 votos.

Los que más le votaron

Asomontemaría ganó en todos los municipios de los Montes de María, pero los que más mostraron su apoyo por Ricardo Buelvas fueron San Onofre, María La Baja, El Carmen, Córdoba y Ovejas.

Ver también: Entre tres partidos se reparten las siete curules del Atlántico en la Cámara

Luis Ramiro Ricardo Buelvas tiene 42 años, es administrador de empresas de la Universidad de Sucre y magíster en Administración de la Universidad Nacional. Su padre fue alcalde de Ovejas, un municipio que ha sido escenario de conversaciones entre el gobierno y grupos armados para poner fin al conflicto armado que ha vivido por décadas el país.