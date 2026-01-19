Desde las 5:00 de la mañana de este lunes 19 de enero, el comité No Más Peajes, mantiene bloqueada la vía Oriental entre el municipio de Malambo y Sabanagrande, dos kilómetros antes de peaje, como protesta por el supuesto incumplimiento del Gobierno nacional frente a las tarifas y la permanencia de la caseta.

Líderes de la protesta aseguran que la decisión se tomó luego de que el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres, anunciara el pasado 30 de diciembre que las tarifas quedarían en cero pesos mientras avanzaba el proceso de reversión del proyecto vial, a partir del 2 de enero.

Los manifestantes afirman que esperaban que la medida aplicara para el peaje de Sabanagrande, pero solo se implementó en el de Bolívar. Es decir tarifa cero para las categorías 1 y 2 y el desmonte de la caseta.

Afirman que, aunque la concesión vial será revertida, la caseta de peaje no será desmontada y pasará a ser administrada por Invías, lo que implica que el cobro continuará bajo un nuevo operador.

Asimismo, explican que el Gobierno nacional anunció que el recaudo dejará de estar en manos de la ANI, pero será asumido por Invías, entidad que se encargará únicamente del mantenimiento de la vía y no de nuevas obras de construcción.

La preocupación de los manifestantes, que ya se encuentran dialogando con las autoridades departamentales para levantar el bloqueo, es que al mantenerse la infraestructura del peaje, los futuros gobiernos entreguen nuevamente la operación a otra concesión.