Ante las protestas registradas en los últimos días en el peaje de Sabanagrande, por la exigencia de la ‘tarifa cero’ para las categorías 1 y 2, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres, hizo un llamado a las comunidades a permitir que el proceso avance de manera ordenada y advirtió que las alteraciones del orden público podrían afectar el desarrollo de la etapa de reversión del proyecto.

Recalcó que la etapa de reversión del proyecto Autopistas del Caribe se desarrolla entre el 2 de enero y el 21 de julio de 2026, fecha en la que se realizará la entrega formal de la infraestructura a la Nación.

Torres enfatizó que el inicio de la etapa de reversión no implica el levantamiento de los peajes ni modificaciones automáticas en el esquema tarifario.

“Durante este periodo, el concesionario continuará a cargo de la operación, el mantenimiento y el recaudo en las seis estaciones de peaje del corredor, conforme a lo establecido en el contrato y a las normativas vigentes”, indicó.

Explicó que este proyecto cuenta con seis estaciones de peaje con esquemas diferenciales: Pasacaballos, con tarifas diferenciales en las categorías 1 y 3; Turbaco, sin cobro en las categorías 1 y 2; Gambote, con tarifa diferencial en la categoría 2; Bayunca, con tarifas diferenciales en las categorías 1 y 2; Sabanagrande, con tarifas diferenciales en las categorías 1 y 2; y Galapa, también con tarifas diferenciales en las categorías 1 y 2.

Por su parte, la concesión reiteró que continuará cumpliendo con sus obligaciones contractuales hasta el 21 de julio, manteniendo el cobro de los peajes en las tarifas previamente establecidas.

Asimismo, señaló que actualmente hay más de 60 personas desplegadas en Atlántico y Bolívar, ejecutando labores de señalización horizontal y vertical, sellado de fisuras, parcheo y mantenimiento mayor, garantizando así la seguridad y operatividad del corredor vial hasta el último día de la etapa de reversión.