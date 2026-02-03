Este martes 3 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en una cita que marcó un giro diplomático tras meses de tensiones. El encuentro, que se extendió por más de dos horas en Washington, buscó establecer una hoja de ruta común frente a la crisis de drogas y la seguridad regional.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, ofreció las primeras impresiones oficiales sobre el clima de la reunión. Según la portavoz, el acercamiento nació de una propuesta directa aceptada por el republicano tras el interés manifestado por el líder colombiano semanas atrás.

“Hablé con el presidente (Trump) antes de la reunión y estaba en una actitud muy positiva”, manifestó Leavitt. La funcionaria subrayó que la disposición del mandatario estadounidense fue inmediata: “El presidente Petro dijo hace unas semanas que le encantaría ir a Washington. El presidente Trump respondió: ‘Claro, venga’. Así que creo que eso habla por sí solo”.

Narcotráfico: el eje central de la agenda bilateral

La relación entre Donald Trump y Gustavo Petro atraviesa un momento crítico debido a la descertificación de Colombia en su lucha contra las drogas el año pasado. Durante la jornada, ambos líderes dejaron claras sus prioridades antes de ingresar al Despacho Oval.

Por un lado, Petro señaló a través de sus redes sociales que el objetivo es abordar la problemática “desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios”. Por su parte, Trump mantuvo su postura firme sobre la seguridad fronteriza: “Vamos a hablar de drogas, porque enormes cantidades de drogas salen de su país”, declaró el estadounidense en la víspera.

Borrón y cuenta nueva en Washington

Pese a los roces públicos previos, la administración Trump enfatizó que la reunión se desarrolló en un entorno de respeto. La cita comenzó a las 11:00 a. m. y finalizó pasadas las 1:00 p. m., tiempo en el cual los mandatarios buscaron limar asperezas personales en favor de la agenda binacional.

Respecto a los acuerdos específicos alcanzados, la Casa Blanca pidió paciencia a los medios. Leavitt confirmó que será el propio presidente quien detalle los resultados: “No tengo detalles del encuentro en este momento, pero hablé con el presidente Trump antes de la reunión y dijo que iba a hacer una publicación en Truth Social”.