En una rueda de prensa en la Embajada de Colombia en Washington, el presidente Gustavo Petro ofreció este martes una rueda de prensa sobre su reunión horas antes con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

“Me parece muy positivo que la reunión haya salido con un aire optimista”, dijo el mandatario, agregando que “había confusión alrededor de la realidad que acontece con el narcotráfico, la energía, líneas diferentes indudablemente de ver el problema, algunas agresivas otras posibles de construir juntos”.

Contó Petro en este sentido: “Mi primera frase mirando la foto de Lincoln es que podemos ser muy diferentes pero lo que nos junta es la libertad, se puede hacer un pacto por la vida y por la libertad”.

“Por eso vimos cómo reactivar a Venezuela y cómo ayuda Colombia, cuál es el papel de Estados Unidos allí, levantar sanciones por ejemplo, y allí hablamos del flujo de la energía, del flujo de la gente, la posibilidad de que nuestras empresas públicas y empresas de energías limpias públicas, porque desde La Guajira podemos tener energía limpia para toda Colombia, para toda Venezuela e incluso exportar”, añadió.

Y afirmó que Trump le regaló “la gorra roja de ‘hacer América grande’, y le puse en un letrero que hay allá ‘hacer las américas grandes’, y eso se puede hacer con el respeto entre los pueblos”.