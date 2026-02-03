El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó este martes haberle pedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le retire de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la cual conlleva sanciones financieras para el mandatario.

Lea más: “La reunión fue positiva; había confusión alrededor de la realidad que acontece con el narcotráfico y la energía”: Petro

“No pregunté eso. Ustedes saben cómo fue mi vida. En buena parte de mi juventud no necesité de bancos ni chequeras”, declaró Petro en una rueda de prensa, en la que sí precisó que le dijo a Trump que no se puede “actuar bajo chantajes”.

Afirmó que ninguno de los dos habló de cuestiones personales: “Él no me habló de sus negocios ni yo de los míos, porque no tengo”, afirmó.

Sobre su ingreso a la ‘Lista Clinton’, que el Departamento del Tesoro justificó por presuntamente estar relacionado con el tráfico de drogas, Petro afirmó que esas acusaciones son infundadas.

“Si hubiera pruebas jurídicas, yo no estaría aquí hablando”, apuntó sobre su presencia en Washington.

Ver más: “Tuvimos una muy buena reunión”: Trump tras encuentro con Petro

El mandatario opinó que en realidad fue sancionado por las palabras que dijo en septiembre durante un mitin en Nueva York, donde instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump sobre la Franja de Gaza.

Opinó además que la OFAC “no funciona como instrumento contra el narcotráfico” y que es un instrumento “simbólico” porque en realidad no se persiguen los grandes capitales de los capos de la droga.

Trump y Petro se reunieron durante dos horas en la Casa Blanca en el primer encuentro que se produce entre ambos, tras un año de fuertes desencuentros e insultos entre ambos.

Tanto el estadounidense como el colombiano expresaron su satisfacción con el resultado del encuentro.

Lea también: Presidente Petro dice que le pidió a Trump mediar para recomponer su relación con su homólogo Noboa

En el centro estaba el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.