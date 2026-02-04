Información obtenida por Blu Radio tras el encuentro realizado este martes en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, indica que uno de los temas abordados fue la permanencia del mandatario en la denominada Lista Clinton.

Según lo conocido por el medio, la administración Trump manifestó que cualquier decisión sobre una eventual exclusión de Petro de ese listado se tomará únicamente después de que concluya el proceso electoral presidencial en Colombia el 31 de mayo. En consecuencia, el mandatario deberá aguardar hasta junio para conocer una determinación definitiva.

Presidencia

Asimismo, el calendario electoral explica la postura: el próximo 31 de mayo se celebrará la primera vuelta presidencial y, de ser necesario, la segunda vuelta tendría lugar el 21 de junio. Hasta entonces, la Casa Blanca mantendrá una observación estricta sobre el desarrollo de los comicios.

De hecho, durante la reunión, Trump habría sido enfático en solicitar garantías plenas para el proceso democrático, incluyendo elecciones libres, la no intervención de funcionarios públicos en política y la neutralidad del Gobierno colombiano durante la contienda electoral.

Además, abordaron asuntos relacionados con narcotráfico y sanciones. En la misma línea se pronunció el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno, quien participó en la reunión y publicó un mensaje advirtiendo que “es fundamental que Colombia garantice a su pueblo elecciones transparentes, libres y justas, no solo el próximo mes, sino también en mayo y junio. Estados Unidos estará observando atentamente”.

Por otro lado, las advertencias desde Washington no son nuevas. El pasado 23 de enero, durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada al seguimiento del acuerdo de paz, la representante suplente de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales, Jennifer Locetta, insistió en la importancia de un proceso electoral sin violencia.

“Ahora que Colombia se acerca a los comicios nacionales, subrayamos una vez más que la violencia política no puede tener lugar en una sociedad democrática”.

En esa misma intervención, la funcionaria expresó la preocupación de Estados Unidos por el control territorial de grupos armados ilegales y el riesgo de que “declaren ataques a la población civil” durante la temporada electoral.

También, Locetta recordó el magnicidio del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay y reiteró el llamado a las autoridades colombianas para frenar cualquier expresión de violencia política.

“El asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe nos recuerda que todavía queda mucho por hacer para lograr una Colombia pacífica y segura. Seguimos pidiendo a las autoridades colombianas que identifiquen, que traigan justicia a los autores de este ataque contra la democracia colombiana”, expresó.

Finalmentee, por ahora, Gustavo Petro continuará figurando en el listado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que reúne a personas, entidades y embarcaciones sancionadas por vínculos con actividades ilícitas, como narcotráfico o terrorismo, al menos hasta que se conozca quién será el próximo presidente de Colombia.

