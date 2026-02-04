Al menos 350 presos políticos han sido excarcelados en las últimas semanas en Venezuela, según la ONG Foro Penal, luego de que autoridades del país anunciaran un proceso de liberación el 8 de enero, cinco días después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

En su cuenta de X, Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, organización dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó que 350 es el número de excarcelados que han podido verificar desde el pasado 8 de enero hasta este miércoles a las 10:00 hora local (14:00 GMT).

Varias ONG han aclarado que los presos políticos fueron excarcelados, pero no cuentan con una liberación plena, ya que se les otorgaron medidas sustitutivas a la privativa de libertad.

El pasado viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la propuesta de una ley de amnistía -que debe aprobar el Parlamento que preside su hermano, Jorge Rodríguez- para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, período que cubre los Gobiernos del chavismo.

De momento, se desconocen los detalles de la propuesta de ley anunciada por Rodríguez.

Foro Penal contabiliza un total de 687 presos políticos en Venezuela, de los cuales 600 son hombres y 87 son mujeres, según un conteo hasta el pasado 2 de febrero. De este grupo, 505 son civiles y 182 militares, de acuerdo al boletín.

Por su parte, el Ejecutivo de Venezuela asegura que el país está “libre de presos políticos” y que los señalados como tal están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”.