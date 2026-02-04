Este jueves se cumple un mes desde que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE. UU. y se convirtiera en la cabeza visible del chavismo y de una política tutelada por Estados Unidos que ha abierto el camino a una transición en el país.

A continuación los hechos claves de su gestión desde la agresión estadounidense, el 3 de enero de 2026:

3 de enero: El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordena que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada del país tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. La Sala Constitucional señala que la medida busca garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación.

4 de enero: Encabeza su primer consejo de ministros, en el que crea una comisión para gestionar la liberación de Maduro, al tiempo que tiende una mano a EE. UU. para abordar una “agenda de cooperación”.

5 de enero: Jura como presidenta encargada ante la Asamblea Nacional, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del país en ocupar el cargo. En su discurso, denuncia que Maduro y Flores son “rehenes” en EE. UU.

6 de enero: Rodríguez designa al expresidente del Banco Central, Calixto Ortega, como nuevo vicepresidente de economía sectorial y realiza cambios en el equipo de seguridad presidencial, nombrando al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de la Contrainteligencia Militar.

8 de enero: El presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anuncia la liberación de “un número importante de personas”, como un “gesto unilateral”, afirma, para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” del país.

14 de enero: Confirma conversaciones telefónicas con Donald Trump para establecer una “agenda de trabajo bilateral” y evaluar el restablecimiento de relaciones diplomáticas.

15 de enero: Presenta una propuesta de reforma en la ley de hidrocarburos para buscar inversiones en las infraestructuras petroleras, en momentos en los que el crudo es el centro del debate entre EE. UU. y Venezuela.

16 de enero: Realiza nuevos cambios ministeriales en las áreas de Transporte, Ecosocialismo y Comunicación, unos ajustes que refuerzan su control sobre el Ejecutivo.

Exhibe los primeros avances de su estrategia económica, con la consolidación del primer contrato de exportación de gas licuado de petróleo en la historia del país.

Promete inyectar divisas a la banca para equilibrar el complejo mecanismo cambiario del país -la moneda oficial es el bolívar, pero el dólar estadounidense y otras divisas se usan como referencia para fijar precios de bienes y servicios-.

21 de enero: Confirma acuerdos con EE. UU. para la comercialización de petróleo venezolano por valor de 500 millones de dólares, de los que el país caribeño ingresa 300. Ese mismo día, la Casa Blanca informa de que la líder venezolana tiene previsto visitar Washington próximamente.

28 de enero de 2026: La Fuerza Armada Nacional Bolivariana reconoce oficialmente a Delcy Rodríguez como comandante en jefe. En una ceremonia en la Academia Militar, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el de Interior, Diosdado Cabello, juran lealtad absoluta a Rodríguez. En su primera acción como comandante en jefe, anuncia la creación de una oficina para la defensa y seguridad cibernética del país. Reitera su disposición al diálogo con la oposición.

29 de enero de 2026: El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, sanciona una reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada por Delcy Rodríguez para atraer inversiones extranjeras en medio del nuevo escenario dejado por el ataque militar de EE. UU.

30 de enero de 2026: La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propone una ley de amnistía general para “reparar las heridas” que ha dejado la confrontación política en el país suramericano, una medida que beneficiará a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

31 de enero de 2026: La embajadora Laura Dogu llegó este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

2 de febrero de 2026: El Gobierno encargado de Venezuela designó este lunes al excanciller Félix Plasencia como nuevo representante diplomático de la nación suramericana ante Estados Unidos.

La ONG Foro Penal cifra en 687 los presos políticos que siguen encarcelados en Venezuela, según la ONG Foro Penal, tras el proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pocos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero en Caracas. Según la organización, 344 presos políticos han sido liberados desde el pasado 8 de enero.