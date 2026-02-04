El empresario colombiano Alex Saab, quien hasta hace dos semanas ocupaba cargos en el régimen venezolano, fue capturado en la madrugada de este miércoles en Caracas durante una operación conjunta entre autoridades venezolanas y el FBI. La detención ocurrió alrededor de las 2:30 a. m. y su extradición a Estados Unidos no está descartada.

Según reportes de medios colombianos y venezolanos, Saab permanece bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional mientras se define su situación judicial. En el mismo operativo habría sido detenido también el empresario venezolano Raúl Belisario Gorrín.

¿Quién es Alex Saab?

Alex Saab nació en Barranquilla el 21 de diciembre de 1971 y es de origen libanés. Su trayectoria empresarial comenzó en el sector textil, pero con el paso de los años se convirtió en una figura clave dentro del entramado económico y político del chavismo.

Desde comienzos de los años 2000, Alex Saab fortaleció sus vínculos con Venezuela a través de negocios relacionados con la construcción y posteriormente con el programa estatal de alimentos CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).

En 2018 fue nombrado “enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela”, lo que le otorgó estatus diplomático. Más adelante, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, ocupó cargos de alto nivel, entre ellos el de ministro de Industria y Producción Nacional y director de una agencia de cooperación internacional.

De empresario barranquillero a figura del poder chavista

El ascenso de Alex Saab en el entorno del chavismo estuvo marcado por alianzas políticas y jurídicas. De acuerdo con investigaciones periodísticas, su acercamiento al régimen venezolano se produjo tras el contacto con la fallecida senadora colombiana Piedad Córdoba.

El abogado Abelardo de la Espriella también jugó un papel en su defensa legal. En 2021, Saab declaró a ‘El Espectador’ que Abelardo era “un gran abogado y amigo”.

Con el respaldo del gobierno de Nicolás Maduro, Alex Saab consolidó su influencia en operaciones comerciales internacionales vinculadas al Estado venezolano, especialmente en la importación de alimentos subsidiados.

Destitución del cargo y tensiones internas en el régimen

Hace apenas dos semanas, Alex Saab fue destituido de sus cargos dentro del gobierno venezolano, tras la llegada de Delcy Rodríguez a posiciones de mayor poder político.

De acuerdo con fuentes periodísticas, la presencia del empresario colombiano no era bien vista en ciertos sectores del chavismo. Su salida del gabinete se produjo luego de haber sido designado ministro en octubre de 2024.

Antecedentes judiciales de Alex Saab

La captura reciente no es el primer episodio judicial de Alex Saab. En 2020 fue detenido en Cabo Verde por solicitud de Estados Unidos, acusado de conspiración para lavado de dinero y de actuar como presunto testaferro del régimen venezolano.

Tras ser extraditado, permaneció preso en Estados Unidos entre 2021 y 2023. Ese año fue liberado luego de un perdón presidencial firmado por el entonces presidente Joe Biden, en el marco de un acuerdo diplomático entre Washington y Caracas.

En marzo de 2024, la justicia estadounidense desestimó definitivamente los cargos en su contra, que incluían conspiración para blanquear dinero y participación en redes de corrupción vinculadas a sobrecostos en programas de alimentos.