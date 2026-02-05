La captura de Alex Saab, de 54 años de edad y empresario vinculado al gobierno de Nicolás Maduro, habría contado con un nivel de cooperación clave desde el alto poder en Venezuela. Así lo reveló la agencia Reuters, al señalar que el arresto se produjo en el marco de una operación coordinada entre autoridades venezolanas y estadounidenses.

El procedimiento se ejecutó luego de que Estados Unidos enviara mensajes directos a Saab, advirtiéndole que sería detenido en Caracas. Según una fuente policial citada por la agencia, el empresario sería extraditado a territorio estadounidense en los próximos días.

Asimismo, de acuerdo con ese mismo funcionario, la presidenta encargada Delcy Rodríguez habría tenido un papel determinante en la articulación de la operación conjunta.

“Como líder interino, Rodríguez controla las agencias y acciones de seguridad pública de Venezuela”, según el medio Reuters.

Tras conocerse la información, periodistas afines al régimen venezolano desmintieron inicialmente las versiones que circularon durante la tarde de este miércoles 4 de febrero. No obstante, Reuters confirmó posteriormente que en el mismo operativo también fue detenido Raúl Gorrín, presidente del canal Globovisión, según indicó la fuente estadounidense.

Además, “el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y no fue posible determinar de inmediato si Saab o Gorrín tienen representación legal”.

