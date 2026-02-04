Alex Saab volvió a convertirse este miércoles 4 de febrero en el centro de atención en el ámbito político, debido a versiones contradictorias sobre su estado jurídico en Venezuela.

Mientras varios medios tanto de Colombia como de Venezuela informaron que el empresario había sido arrestado en Caracas, desde su equipo de defensa desmintieron esa versión de manera contundente.

En una entrevista con El Espectador, Luigi Giuliano, abogado de Saab y de Camilla Fabri, calificó esos reportes como “fake news”. Según Giuliano, él conversó con el exfuncionario esta mañana y que se encuentra en libertad, con planes de volver a reunirse con él en horas de la tarde del día de hoy.

“Estuve con él esta mañana, está tranquilo en Caracas y esta tarde me voy a volver a ver con él”, afirmó, y añadió que no entiende de dónde surgieron las informaciones que circulan en algunos medios venezolanos y que fueron inicialmente publicadas por el medio Caracol Radio.

Asimismo, la agencia Reuters, mantiene que Saab fue detenido en Venezuela en un operativo realizado de manera conjunta entre autoridades venezolanas y estadounidenses.

Por otro lado, los reportes sobre una supuesta captura tomó fuerza en medio del contexto político que vive Venezuela tras la intervención estadounidense y el brusco cambio de las estructuras de poder en el país. Saab, quien dejaba recientemente su cargo como ministro de Industrias por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha estado en el centro de especulaciones desde la captura de Nicolás Maduro.

Especialistas y periodistas que siguen de cerca la evolución del caso han señalado que su salida del gabinete podría no ser casual. La relación entre Saab y el círculo cercano de los Rodríguez era considerada tensa, y algunos analistas aseguran que, sin la protección política previa, su posición se debilitó considerablemente.

Alex Saab no es una figura cualquiera en la justicia internacional. Ha sido descrito como el “dueño de los secretos” de sectores clave del chavismo y ha sido señalado como pieza fundamental en investigaciones vinculadas con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y supuestas redes de lavado de dinero entre Venezuela, Irán y Turquía.

Aunque en Estados Unidos los cargos en su contra fueron retirados en 2024 tras un perdón presidencial concedido por Joe Biden, que permitió su regreso a Venezuela, en Colombia aún enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades financieras a través de su empresa Shatex S.A.

Además, en Italia, un proceso por lavado de dinero relacionado con una propiedad de lujo en Roma fue cerrado en enero pasado tras seis años de investigación, pese a que medios internacionales reportaron inicialmente una posible condena. La defensa explicó que el acuerdo no implicaba prisión efectiva, sino “un mecanismo legal para evitar un juicio prolongado” según explicó a El Espectador.

Finalmente, hasta ahora, no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial por parte del gobierno interino de Delcy Rodríguez acerca del supuesto arresto de Saab o del empresario Raúl Gorrín, cuyo nombre también surgió en varios de los reportes de detención que circularon en las últimas horas.

