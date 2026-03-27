Una persona muerta y otra gravemente herida es el saldo que deja un accidente de tránsito que se registró la noche del jueves 26 de marzo a la altura de la estación de transferencia Santa Lucía, de Cartagena, y que involucra a un bus de TransCaribe.

A raíz de estos hechos se registraron ataques vandálicos contra otros vehículos del sistema, poniendo en riesgo la vida y la integridad de usuarios y personal de este, lo que ha sido rechazado por la alcaldía de Cartagena y por las directivas de TransCaribe.

El accidente, de acuerdo con un comunicado oficial, involucró a un padrón y a una motocicleta. Esta última “invadió el carril de solo bus”.

“Según las primeras indagaciones, basadas en testigos de lo ocurrido, y en lo evidenciado en las cámaras de seguridad de la zona, el vehículo 13031 tipo padrón, adscrito al concesionario Sotramac, no estaba asignado a ninguna ruta, pues acababa de salir de Patio Portal tras realizar el proceso de tanqueo, con destino a posicionarse en la estación de transferencia Santa Lucía, para iniciar su servicio. El padrón, que circulaba por el carril exclusivo del SITM, estaba realizando el giro correspondiente para ingresar a posicionarse a la estación de transferencia Santa Lucía, en el momento en que una motocicleta con dos personas a bordo, que circulaba invadiendo el carril exclusivo, impactó fuertemente contra el padrón”, reportan en un comunicado de la alcaldía.

El fallecido era quien conducía la motocicleta.